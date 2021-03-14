فيديو اختراق “مراهقين” لحاجز أمني يُثير سخط المغاربة

هبة بريس- الرباط

أثار مقطع فيديو يوثق لخرق عدد من المراهقين حالة الطوارئ الصحية، واختراق “باراج” أمني على متن دراجات نارية ،سخط واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بجزر مثل هذه السلوكيات المشينة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بالفضاء الأزرق، لم يتم الى حدود الساعة تحديد تاريخ ومكان تصويره، عدد من المراهقين على متن دراجات نارية وهم يخترقون حاجزا قضائيا به بعض رجال الأمن، في خرق سافر لحالة الطوارئ الصحية وقواعد الامتثال للحواجز القضائية.

وتساءل عدد من رواد الفضاء الأزرق عن دور مؤسسة الأسرة التي أضحت شاردة عن توجيه أبنائها وتقويم سلوكياتهم، فيما أرجع البعض تصرف “الصبية” الى اختراق “التفاهة” بيوت المغاربة وخلل منظومة المدرسة.

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