اتحاد طنجة ينتزع فوزا ثمينا من قلب ملعب “البشير”

هبة بريس- القسم الرياضي

قلب إتحاد طنجة تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد أمام مضيفه شباب المحمدية، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب البشير بالمحمدية، ضمن لقاأت الدورة التاسعة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

أسامة المليوي افتتح التسجيل لشباب المحمدية في الدقيقة 5، وسجل أيوب الجرفي هدف التعادل لشباب المحمدية في الدقيقة 66، قبل أن يخطف أكسيل ميي هدف الفوز للإتحاد في الدقيقة 91.

وارتقى فارس البوغاز بهذا الفوز إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما تراجع شباب المحمدية إلى المركز العاشر بـ 10 نقاط

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0