تلقيح كورونا
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وزارة الصحة تدعو المواطنين الذين تعذر تلقيحهم إلى تجنب ولوج مراكز التلقيح

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – الرباط

دعمت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين الذين تعذر عليهم التلقيح في الموعد المحدد لهم سابقا من طرف السلطات الصحية، عدم الولوج إلى مراكز التلقيح في انتظار البرمجة لاحقا لمواعيد جديدة لهم.

كما شددت الوزارة على ضرورة مواصلة احترام التدابير الوقائية من أقنعة واقية وتباعد جسدي ونظافة عامة في أفق تحقيق المناعة الجماعية المتوخاة.

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تعليق واحد

  1. بهذا التعليق ستبدأ الشكوك في نفوس المواطنين. و هل يعقل أن هناك من استفاد بجرعتين و هناك من لازال ينتظر الجرعة الأولى.

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