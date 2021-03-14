وزارة الصحة تدعو المواطنين الذين تعذر تلقيحهم إلى تجنب ولوج مراكز التلقيح

هبة بريس – الرباط

دعمت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين الذين تعذر عليهم التلقيح في الموعد المحدد لهم سابقا من طرف السلطات الصحية، عدم الولوج إلى مراكز التلقيح في انتظار البرمجة لاحقا لمواعيد جديدة لهم.

كما شددت الوزارة على ضرورة مواصلة احترام التدابير الوقائية من أقنعة واقية وتباعد جسدي ونظافة عامة في أفق تحقيق المناعة الجماعية المتوخاة.

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