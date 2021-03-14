أشخاص يحتجون ضد قانون تقنين زراعة الكيف بكتامة

“تقنين زراعة الكيف” يُخرج ساكنة “كتامة” للاحتجاج

منذ 6 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

احتج المئات من ساكنة منطقة “كتامة” والنواحي، ضد مشروع قانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني في اجتماع المجلس الحكومي الأخير.

وأظهرت مقاطع فيديو اطلعت عليها “هبة بريس” ، احتشاد المئات من ساكنة المنطقة المذكورة، في وقفة احتجاجية رافضة لهذا المشروع، معتبرين، في كلمة ألقاها أحد الاشخاص الذي قدم نفسه انه ابن مزارع، أن هذا المشروع الحكومي سيجعل الفلاح في المناطق المنتجة للقنب الهندي “الحلقة الأضعف” .

وقال المتحدث، في مقطع فيديو متداول عبر الفيسبوك، إنه ثبت لهم بعد الاطلاع على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أن ساكنة كتامة والمناطق التي ستنتج هذه المادة ستكون “مجرد عبيد وحراس للضيعات التي ستزرع فيها مادة القنب الهندي”.

وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب، بعدما تم تأجيله خلال مجلسين حكوميين سابقين، بسبب خلافات بين مكونات الحكومة، لاسيما مع رفض بعض وزراء حزب العدالة والتنمية.

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‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم،
    طبعا هذا ما سيحصل،الكعكة لها أصحابها،هم فقط سيكون شأنهم شأن من يبحث عن الذهب والألماس،يكد ويضيع حياته على التنقيب ولما يحصل يظهر أغنياء الحرب ليستولوا على كل الثروة، اسألوا الصياد البحري البسيط الفقير،عندما يصطاد السمك الأبيض الغالي الثمن فهو يبيعه ليشتري الدقيق والزيت والشاي ولايأكل من السمك إلا السردين.

  2. عن ابن عباس قال : تليت الآية عند رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ياأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ، فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة . فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم – : ” يا سعد ، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده ، إن العبد يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه العمل أربعين يوما ، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ” . رواه الطبراني في الصغير

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