خبار اليوم تعلن عن توقيف صدورها
جريدة اخبار اليوم

جريدة أخبار اليوم تعلن عن توقيف صدورها بعد 14 سنة عن تأسيسها

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت إدارة شركة ميديا 21، المصدرة لجريدة أخبار اليوم، عن توقف توقيف صدور الجريدة بعد 14 سنة عن تأسيسها من طرف الصحافي توفيق بوعشرين الذي يقبع بالسجن.

وقال بيان صحفي صادر عن الشركة بخصوص توقف إصدار جريدة أخبار اليوم، ”ببالغ الحزن والأسى تعلن إدارة شركة ميديا 21 عن توقيف صدور جريدة أخبار اليوم بعد 14 سنة عن ميلادها، وبعد نجاحها في المساهمة النوعية في دعم الإعلام الحر والمستقل“.

وأضاف البلاغ أن قرار التوقف عن الصدور يأتي ”بعد مرور ثلاث سنوات على محنة هذه المؤسسة الإعلامية والتي بدأت باعتقال مدير نشرها الصحفي توفيق بوعشرين، ورئيس تحريرها الصحفي سليمان الريسوني، والصحفية العاملة فيها هاجر الريسوني، والعاملة في إدارتها عفاف برناني، ثم تواصل التضييق عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها، وامتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة، ثم اكتملت حلقة إعدام هذه الجريدة بقرار حكومة سعد الدين العثماني ووزير الاتصال في حكومته بحرمان أخبار اليوم من حقها المشروع في الدعم العمومي إسوة بكافة المؤسسات الإعلامية المغربية الأخرى، وذلك لمواجهة آثار وباء كورونا وما استتبعه من قرار الحكومة بوقف طبع وتوزيع الجرائد“.

وبهذه المناسبة الحزينة، يضيف البلاغ ”نشكر كافة أسرة الجريدة من صحفيين وتقنيين وإداريين على صبرهم وعلى تكبدهم معاناة كبيرة جراء التضييق الذي عانوه طيلة الثلاث سنوات الأخيرة“.

كما أعلنت إدارة المؤسسة عن إعطاء الأولوية القصوى لصرف تعويضات العاملين في المؤسسة قبل غيرها من الديون أثناء تصفية شركة ميديا 21.

كما شكرت إدارة المؤسسة ” آلاف القراء وكل الكتاب الذين ساندوا هذه التجربة الإعلامية وظلوا أوفياء لها ولخط تحريرها وللقيم التي دافعت عنها وأعدمت بسببها، وسيذكر تاريخ الصحافة هذه التجربة بما لها وعليها، وسيسمي المسؤولين كافة الذين كانوا سببا في خنقها وخنق الأمل في ميلاد إعلام حر ومستقل“.

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‫2 تعليقات

  2. واش هذي هي الجريدة لي المدير ديالها كان كيغتصب الصحفيات ديالو باش يخليهم خدامين؟

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