أكادير.. توقيف سائق شاحنة وابنه بسبب تهريب طن و40 كيلوغراما من الشيرا

هة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم، من توقيف سائق شاحنة وابنه البالغين من العمر على التوالي 46 و20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في عملية تهريب طن و40 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى تنفيذ هذه العملية ميدانيا بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا،حيث تم توقيف المشتبه فيهما على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع بالطريق الوطنية بمنطقة “أمسكرود” الواقعة على بعد 48 كيلومترا شمال مدينة أكادير، مشيرا الى ان عملية التفتيش التي أنجزت داخل الشاحنة مكنت من حجز 40 رزمة من المخدرات بلغ وزنها الإجمالي طنا و40 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية.

وخلص البلاغ الى أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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