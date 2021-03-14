مقتل ضابط شرطة
مقتل ضابط شرطة

مقتل ضابط شرطة وإصابة 3 آخرين في احتجاجات ميانمار

منذ 5 ساعات
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هبة بريس 

 

قال تلفزيون “إم آر تي في” الحكومي إن ضابطا في شرطة ميانمار قتل وأصيب 3 أخرين، اليوم الأحد، عندما فتحت قوات الأمن النار على محتجين مناهضين للمجلس العسكري بينما أعلن القائم بأعمال الحكومة المدنية الموازية إنها ستسعى إلى منح الناس الحق القانوني في الدفاع عن أنفسهم

وقالت قناة “إم آر تي في” إن “عناصرا من الشرطة تعرضوا لإصابات في باجو وسط ميانمار. واتهمت المتظاهرين بإلقاء الحجارة وقالت إنها تحاول أيضا التحقق مما إذا كانوا قد استخدموا البنادق”، وفقا لما نقلته “رويترز”.

وأضافت أن “الملازم كياو نينج أو توفي متأثرا بجروح في الصدر”.

وقالت جماعة حقوقية تدعى “جمعية مساعدة السجناء السياسيين” إن “أكثر من 80 فردا قتلوا حتى أمس السبت، في احتجاجات واسعة النطاق على سيطرة الجيش على السلطة، مضيفة أن السلطات احتجزت أكثر من 2100 شخص”.

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