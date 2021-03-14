انطلاق النسخة السابعة للسباق التضامني رالي “الصحراوية”

هبة بريس ـ رياضة

أعطيت اليوم الأحد بالداخلة، الانطلاقة الرسمية للنسخة السابعة للسباق الرياضي التضامني النسوي لحاق “الصحراوية”.

ويعرف هذا التحدي النسوي الخالص الذي تنظمه جمعية “لاغون الداخلة لتطوير الرياضة والتنشيط الثقافي”، ومجموعة الداخلة اتيتيود، إلى غاية 20 مارس الجاري، مشاركة فرق من مختلف جهات المغرب، إضافة إلى القارتين الافريقية والأوربية.

وأكدت ليلى أوعشي رئيسة جمعية لاغون الداخلة، المشاركة في تنظيم لحاق “الصحراوية” في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن نسخة هذه السنة تجرى في “ظروف خاصة جدا”، بالنظر لسياق وباء كوفيد-19، مضيفة أن هذا الحدث ينظم في احترام تام للاجراءات الصحية المفروضة.

وأضافت السيدة أوعشي أن هذه الدورة تعرف مشاركة 35 فريقا، قادمين من مختلف جهات المغرب، ومن بلدان افريقية وأوربية، مسجلة أن المشاركات سيكتشفن على مدار المنافسات روعة مدينة الداخلة من أجل دعم قضايا التضامن.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن لحاق الصحراوية الذي يساهم في اشعاع مدينة الداخلة الجميلة ويروم دعم الجمعيات التي تأتي لمساعدة النساء والأطفال، لاسيما “التضامن النسائي” و “الشريط الوردي”.

وأوضحت “أنهن نساء قادمات من آفاق مختلفة من أجل قضية واحدة ، وهي تجاوز الذات والتضامن النسائي”، معتبرة أن هذه التجربة “تمر في جو جيد جدا وستبقى راسخة في أذهان المشاركات “.

ويندرج لحاق “الصحراوية” المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في اطار استمرار تعزيز قيم التضامن، من خلال منافسة تبقى عالقة في نفوس اللائي عشن هذه التجربة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6