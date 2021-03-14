الكشف عن أسوأ أمرين" واجا ترامب
دونالد ترامب

الكشف عن “أسوأ أمرين” واجها ترامب خلال فترة رئاسته

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس ـ وكالات

قالت ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ماري، إن حجب حساب عمها على “تويتر” كان أسوأ ما حصل له خلال السنوات الأربع الماضية، وليس خسارته أمام جو بايدن

وقالت ماري في تصريحات لمجلة “بيزنيس إنسايدر” “أعتقد أن حظر تويتر ورفض جمعية اللاعبين المحترفين الأمريكيين للغولف “PGA” إقامة بطولة في ملعبه، ربما كانا أسوأ أمرين حدثا له منذ 4 سنوات”.

وتابعت: “كيف يدير الأمور بدون تويتر؟ إنه يدرك أن الناس لا ينتبهون إليه حقا بنفس الطريقة”.

كلام ماري، كانت كررته في وقت سابق ماغي هابرمان، مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز” في فبراير الماضي، حينما قالت إن ترامب كان أكثر تعاسة عندما اكتشف أنه فقد امتياز استضافة بطولة “PGA” في بيدمينستر أكثر مما كان بشأن إجراءات العزل ضده، والتي كانت جارية بالتزامن.

ومنع ترامب نهائيا من دخول “تويتر” في يناير بعد أن قالت منصة التواصل الاجتماعي إنه يخاطر بالتحريض على العنف في أعقاب تمرد على الكابيتول في السادس من يناير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إيرلندا تعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

إيرلندا تعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ 20 دقيقة
Photo of باريس.. شرطي يقتل شخصا مجهولا هدده بسكين

باريس.. شرطي يقتل شخصا مجهولا هدده بسكين

منذ 32 دقيقة
Photo of الجزائر : مواجهات بين الأمن ومحتجين إثر وفاة شاب أضرم النار في جسده

الجزائر : مواجهات بين الأمن ومحتجين إثر وفاة شاب…

منذ ساعة واحدة
Photo of دول أوروبية تدعو لقمة مستعجلة حول التفاوت في الحصول على لقاح كورونا

دول أوروبية تدعو لقمة مستعجلة حول التفاوت في الحصول…

منذ 3 ساعات
Photo of ألمانيا.. تظاهرات حاشدة ضد قيود كورونا

ألمانيا.. تظاهرات حاشدة ضد قيود كورونا

منذ 4 ساعات
Photo of بعضهم بدول عربية.. مقتل 65 صحفيا حول العالم في 2020

بعضهم بدول عربية.. مقتل 65 صحفيا حول العالم في…

منذ 6 ساعات
Photo of القبض على أحد أخطر زعماء المافيا الإيطالية باسبانيا

القبض على أحد أخطر زعماء المافيا الإيطالية باسبانيا

منذ 16 ساعة
Photo of فرانس 24 : الحكومة الجزائرية تلوح بسحب اعتمادنا نهائيا

فرانس 24 : الحكومة الجزائرية تلوح بسحب اعتمادنا نهائيا

منذ 17 ساعة
Photo of اسبانيا : حجز أول غواصة لتهريب المخدرات ب”مالاقا”

اسبانيا : حجز أول غواصة لتهريب المخدرات ب”مالاقا”

منذ 17 ساعة
Photo of مقتل 15 جندي نيجيري في كمين لتنظيم “داعش” الارهابي

مقتل 15 جندي نيجيري في كمين لتنظيم “داعش” الارهابي

منذ 19 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق