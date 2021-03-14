أولاد التايمة : مستشارون من الـ ” بيجيدي” يعلنون إستقالتهم من مقر حزب ” البام”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن مستشارين ينتمون لحزب ال ” بيجيدي” بجماعتين ” سيدي بوموسى وزاوية سيدي الطاهر” بأولاد التايمة إقليم تارودانت، قد أعلنا عن إستقالتهما من الحزب .

والغريب أن المستقلين من حزب المصباح، قد أعلنوا إستقالتهم بمقر حزب” البام” بأولاد التايمة، في أعقاب إنتخاب أمين محلي لحزب الجرار بأولاد التايمة، وهي إشارة إعتبرها كثيرون، رغبة المستقلين ” الهجرة” لحزب الجرار.

وفي الوقت الذي يحاول حزب الجرار التعافي من موجة ” المهاجرين” لصفوفه بإقليم تارودانت، بالبحث عن وجوه جديدة تملأ الفراغ الذي تسببه مغادرة وجوه معروفة بالاقليم في مجال الاقتصاد بالخصوص، لازال حزب ” المصباح” يعاني من موجة الغاضبين في صفوفه بمختلف مناطق الاقليم، منهم من يواجه المحاكم بتهم تبدير المال العام، ومنهم من صدرت في حقه أحكام بالحبس النافذ، وآخرون يبحثون مغادرة السفينة، للترشح بأسماء أحزاب أخرى، في حين فضل البعض البقاء لعل ” المصباح” يبقى على وهجه في الانتخابات المقبلة.

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