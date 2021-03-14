مطالب بفتح تحقيق فــي استفادة “يونس سراج” من لقاح كورونا

هبة بريس ـ الرباط

في تدوينة فيسبوكية ، كشف يونس سراج الكاتب الوطني لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

وكتب الأخير تدوينته مرفوقة بصورة “تلقيت صباح هذا اليوم كباقي المواطنين المغاربة الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا، المضاد لفيروس كورونا”، قبل أن يتابع قائلا: “هي مناسبة، لدعوة كافة الشباب المغربي للمساهمة في حماية الوطن عبر إنجاح عملية التلقيح، لكسب مناعة جماعية و العودة للحياة الطبيعية التي اشتقنا جميعا لها”.

وتساءل رواد الفيسبوك عن الطريقة التي جعلت هذا المسؤول الحزبي يستفيد من جرعة لقاح ضد كورونا وهو غير مدرج ضمن قائمة من يحق لهم الاستفادة من حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا.

وطالب رواد الفايسبوك في تعلقاتهم حول صورة الاخيرة بتوضيح طريقة استفادته من لقاح كورونا غير انه اكتفى بالقول ” استفدت من اللقاح كباقي افراد الشعب ”

واضاف يونس سراج في جواب غلى بعض الاسئلة ” و لمن طلب التوضيح، في شأن تلقي الجرعة الأولى رغم أن سني اقل من 40 سنة، فاخبركم انني توصلت كباقي فئات الشعب برسالة نصية تدعوني للتوجه للمركز الصحي من اجل تلقي اللقاح، و أن لا دخل لمسؤوليتي السياسية في إستفادتي من التطعيم… و شخصيا ليست من شيمي و أخلاقي ان أستغل يوما هذه المسؤولية لتحقيق مطالبي “

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