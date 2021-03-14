قانون التغطية الصحية يُخرج المروضين الطبيين للاحتجاج

هبة بريس

من المتوقع ان ينظم المروضون الطبيون بالمغرب وقفة احتجاجية، يوم الإثنين 16 مارس الجاري، أمام مقر وزارة الصحة، احتجاجا على تجاهل المسؤولين لمطالبهم وعدم مراعاة وضعية المروض الطبي المتأزمة جراء جائحة كورونا وتأخير التقنين.

ونددت تنسيقية المروضين الطبيين بالمغرب، في بلاغ لها، بأوضاع المروضين والتي “تأججت بعد التنزيل الجائر للمرسوم الخاص بالتغطية الصحية لفئة المروضين الطبيين غير الأجراء، رغم عدم اكتمال المشاورات فيه، وتحديده دخلا جزافيا يفوق قدرة المهنيين، ما عرضهم للإجحاف”.

واستنكر المروضون الطبيون، فرض إجبارية الانخراط مقابل سلة خدمات شبه فارغة تفتقر للتعويض عن العجز، عن الأمومة، التوقف عن العمل والتعويضات العائلية.

واتهمت التنسيقية، وزارة الصحة، بـ”استمرار تغييب الحوار، وفرض سياسة الانصياع للأمر الواقع للتنزيل المجحف للمرسوم “2.19.719″، رغم المراسلات العدة لكل من رئاسة الحكومة وزارة الصحة وزارة التشغيل، لكن باب الحوار ظل مغلقا”.

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