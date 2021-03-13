القبض على أحد أخطر زعماء المافيا الإيطالية باسبانيا

منذ يومين
0

هبة بريس- وكالات

أعلنت شرطة إقليم كتالونيا في إسبانيا توقيف أحد زعماء مافيا كالابريا الإيطالية (ندرانغيتا) في مدينة برشلونة، مشيرة إلى أنه من أخطر المجرمين المطلوبين في إيطاليا.

وأوقف المطلوب البالغ من العمر 34 عاما، والذي عرّف عنه الحرس المدني الكتالوني بالحرفين الأولين من اسمه “ج. ر”، في سوق سانت غيرفاسي الكبير في برشلونة، بفضل مراقبة أحد أفراد أسرته.

وكان متواريا منذ سنوات ومطلوبا في إيطاليا بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، والانتماء إلى منظمة مافيوية، حسب ما أعلنت الشرطة.

ولفتت الشرطة إلى أنها بدأت عمليات البحث إثر تلقيها معلومات من محققين فرنسيين متخصصين في مكافحة المخدرات، ونجاحها في تقصي أحد أفراد أسرته بمساعدة الشرطة الإيطالية.

وحكمت محكمة إيطالية غيابيا عليه في نوفمبر الفائت بالسجن 20 عاما على دوره المركزي في شبكة اتجار بالمخدرات وتبييض الأموال في إيطاليا.

كما أوقف والده البالغ 74 عاما، والمرتبط بالمافيا في مدينة بارما الإيطالية، حسب الشرطة في إقليم كتالونيا.

وتصنف مافيا “ندرانغيتا” في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا بين أقوى شبكات الجريمة المنظمة وأكثرها ثراء بفعل تحكمها بجزء كبير من تجارة الكوكايين المهرب إلى أوروبا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية: إصابات كورونا عالميا زادت 11% في أسبوع

الصحة العالمية: إصابات كورونا عالميا زادت 11% في أسبوع

منذ 3 ساعات
Photo of هنغاريا.. احتجاجات مناهضة للإغلاق

هنغاريا.. احتجاجات مناهضة للإغلاق

منذ 4 ساعات
Photo of وفاة ملك شعب الزولو ” غودويل زويليتيني” المثير للجدل والفضائح

وفاة ملك شعب الزولو ” غودويل زويليتيني” المثير للجدل…

منذ 5 ساعات
Photo of رجة أرضية تهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

رجة أرضية تهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

منذ 5 ساعات
Photo of الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص دهسا

الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص دهسا

منذ 6 ساعات
Photo of الصحة العالمية تبحث أمان لقاح “أسترازينيكا” غدا الثلاثاء

الصحة العالمية تبحث أمان لقاح “أسترازينيكا” غدا الثلاثاء

منذ 8 ساعات
Photo of فرنسا وإيطاليا وألمانيا تعلن تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

فرنسا وإيطاليا وألمانيا تعلن تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ 9 ساعات
Photo of الجزائر.. حزب العمال يعلن عن مقاطعته للانتخابات التشريعية المقبلة

الجزائر.. حزب العمال يعلن عن مقاطعته للانتخابات التشريعية المقبلة

منذ 11 ساعة
Photo of الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية “بريكست”

الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها…

منذ 12 ساعة
Photo of الجزائر: فقدان 51 ألف وظيفة جراء إغلاق المصانع في 2020

الجزائر: فقدان 51 ألف وظيفة جراء إغلاق المصانع في…

منذ 13 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق