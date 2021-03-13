بعد مغادرتها أسوار السجن…أول تعليق لابتسام بطمة

نجلاء مزيان: هبة بريس

لأول مرة بعد قضائها سنة سجنا خلف قضبان سجن لوداية بمدينة مراكش، على خلفية تورطها في قضية “حساب حمزة مون بيبي”، ابتسام بطمة تشكر محبيها.

ونشرت شقيقة الفنانة دنيا بطمة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات تدوينة جاءت كالتالي :”الحمد لله شكرا على الرسائل الزوينة و الله يسلمكم و ينجيكم”.

و يشار ان الفنانة دنيا بطمة بدورها تتابع في نفس الملف الذي توبعت فيه شقيقتها ابتسام، حيث لجأت إلى الطعن في الحكم الاستئنافي الذي قضى برفع عقوبتها الحبسية من 8 أشهر الى سنة حبسا نافذا.

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