المرابط :”وجود تيارات داخل البيجيدي لاينكره إلا جاحد”

هبة بريس- الرباط

قال عدر المرابط، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق للجنة المغاربة المقيمين بالخارج،أن قيادة البيجيدي الحالية فشلت في لم شمل مناضلات ومناضلي الحزب.

وأضاف المرابط في مقال له على حسابه بموقع “فايسبوك” إن “التقاطب هو التقاطب، والتنابز هو التنابز، وسكوت البعض لا يعني الرضا، وإنما يعني ألا تضع العصا في العجلة وألا تتهم بخلق الفتنة”.

واعتبر القيادي في “المصباح” إن “فشل الأمانة العامة الحالية يأتي بسبب ضعف كاريزما الأمين العام ونائبه، وهذا لا يخفى على أحد، وقيل لي من العديد من الأجانب المتابعين للتجربة، وكنت أتمنى أن تؤول النيابة لرجل قوي في شخصيته، وهم موجودون حتى داخل الأمانة العامة الحالية”.

واسترسل المرابط قائلا :”وإن الفتنة تحصيل حاصل، ووجود تيارات داخل الحزب لا ينكره إلا جاحد، فإنه لزم قول الحق وما سأقوله، بالتأكيد لن يرضي الطرفين”

وأوضح أن “فشل الأمانة العامة الحالية يأتي بسبب ضعف كاريزما الأمين العام ونائبه، وهذا لا يخفى على أحد، وقيل لي من العديد من الأجانب المتابعين للتجربة، وكنت أتمنى أن تؤول النيابة لرجل قوي في شخصيته، وهم موجودون حتى داخل الأمانة العامة الحالية”.

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