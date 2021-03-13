الصورة أرشيفية

المرابط :”وجود تيارات داخل البيجيدي لاينكره إلا جاحد”

منذ 14 ساعة
1

هبة بريس- الرباط

قال عدر المرابط، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق للجنة المغاربة المقيمين بالخارج،أن قيادة البيجيدي الحالية فشلت في لم شمل مناضلات ومناضلي الحزب.

وأضاف المرابط في مقال له على حسابه بموقع “فايسبوك” إن “التقاطب هو التقاطب، والتنابز هو التنابز، وسكوت البعض لا يعني الرضا، وإنما يعني ألا تضع العصا في العجلة وألا تتهم بخلق الفتنة”.

واعتبر القيادي في “المصباح” إن “فشل الأمانة العامة الحالية يأتي بسبب ضعف كاريزما الأمين العام ونائبه، وهذا لا يخفى على أحد، وقيل لي من العديد من الأجانب المتابعين للتجربة، وكنت أتمنى أن تؤول النيابة لرجل قوي في شخصيته، وهم موجودون حتى داخل الأمانة العامة الحالية”.

واسترسل المرابط قائلا :”وإن الفتنة تحصيل حاصل، ووجود تيارات داخل الحزب لا ينكره إلا جاحد، فإنه لزم قول الحق وما سأقوله، بالتأكيد لن يرضي الطرفين”

وأوضح أن “فشل الأمانة العامة الحالية يأتي بسبب ضعف كاريزما الأمين العام ونائبه، وهذا لا يخفى على أحد، وقيل لي من العديد من الأجانب المتابعين للتجربة، وكنت أتمنى أن تؤول النيابة لرجل قوي في شخصيته، وهم موجودون حتى داخل الأمانة العامة الحالية”.

 

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأحرار :”البيجيدي” يختزل الديمقراطية في القاسم الانتخابي

الأحرار :”البيجيدي” يختزل الديمقراطية في القاسم الانتخابي

منذ 53 دقيقة
Photo of العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب واللوبيات المتضررة”

العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب…

منذ 16 ساعة
Photo of المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور” الروسية

المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور”…

منذ 19 ساعة
Photo of رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة يشيد بريادة الملك في التصدي لجائحة كورونا

رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة يشيد بريادة الملك…

منذ 19 ساعة
Photo of الملك ل”البابا فرنسيس”: حريصون على الإسهام معا في خدمة السلم والسلام عبر العالم

الملك ل”البابا فرنسيس”: حريصون على الإسهام معا في خدمة…

منذ 19 ساعة
Photo of أصوات ترفض تزكية نجل ”لشكر“ على حساب أستاذ جامعي بالرباط

أصوات ترفض تزكية نجل ”لشكر“ على حساب أستاذ جامعي…

منذ 20 ساعة
Photo of صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان ادعاءات الجزائر

صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان…

منذ 22 ساعة
Photo of الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة الوزير الأول

الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة…

منذ 22 ساعة
Photo of خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي لعملية التلقيح

خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي…

منذ يوم واحد
Photo of رسميا.. السلطات المغربية تعلن تسليم أسامة الحسني للسعودية

رسميا.. السلطات المغربية تعلن تسليم أسامة الحسني للسعودية

منذ يوم واحد

تعليق واحد

  1. كلام صحيح صدقك مع انه كدوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق