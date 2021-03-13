اسبانيا : حجز أول غواصة لتهريب المخدرات ب”مالاقا”

هبة بريس- وكالات

أفادت الشرطة الإسبانية أنها ضبطت “غواصة” طولها تسعة أمتار، صممت لتهريب ما يصل إلى طنين من المخدرات إلى البلاد.

وقالت الشرطة الجمعة إن الغواصة احتجزت الشهر الماضي بالقرب من سواحل مدينة مالقة، في إطار عملية أمنية دولية لمحاربة تهريب المخدرات نفذت مع خمس دول أخرى ووكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي يوروبول.

وصرح رئيس الشرطة الإسبانية رافائيل بيريز للصحفيين بقوله “الغواصة لم تبحر قط لكنها “كانت ستذهب إلى أعالي البحار لمقابلة السفينة الأم (لنقل) المخدرات”.

وأضاف عن هيكل السفينة قائلا “إنه مثل جبل جليدي. من الناحية العملية، يبحر هيكل الغواصة تقريبًا تحت الماء باستثناء الجزء العلوي، وهو الجزء الوحيد منه الذي يمكن رؤيته من سفينة أخرى أو طائرة هليكوبتر.”

وتم اكتشاف معدات نقل مماثلة لتهريب المخدرات في الماضي في البحر، خاصة بالقرب من أمريكا الوسطى والجنوبية.

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