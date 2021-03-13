فاس.. درك بنسودة يحجز شاحنة محملة بمواد غذائية غير صالحة للإستهلاك

ع محياوي ـ هبة بريس

في إطار المجهودات المتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المنتجات الغدائية بمدينة فاس، تمكنت عناصر الدرك الملكي ببنسودة نفوذ إقليم مولاي بعقوب بقيادة من حجز كمية مهمة من المواد الغذائية المشكوك في مصدرها، كانت محملة على متن شاحنة قادمة من مدينة طنجة إلى فاس، موجهة للإستهلاك.

وقد باشرت الضابطة القضائية بحثا دقيقا في النازلة، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، بالإستعانة بمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، او مايعرف ب onssa.

وبعد إجراء هذه الأخيره المعاينة على هذه المواد الغدائية، تبين لها بأنه غير صالحة للإستهلاك البشري، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث قصد الوصول إلى مكان الصنع وإلى باقي الأشخاص الذين يعرضون صحة المستهلك للخطر.

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