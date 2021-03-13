الصورة تعبيرية- أرشيفية

“القاتل الصامت” يُرسل خمسة أشخاص الى مستعجلات طنجة

منذ 15 ساعة
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هبة بريس- مكتب طنجة

تسبب تسرب لغاز “البوتان” في اختناق خمس أشخاص، مساء اليوم السبت 13 مارس ، حيث تم نقلهم على وجه السرعة الى مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد تعرضت أسرة مكونة من خمسة أشخاص للاختناق بسبب تسرب لغاز البوتان بمنزلهم الكائن بمنطقة مسنانة.

وقد تم الإحتفاظ بأفراد الأسرة تحت المراقبة الطبية بقسم العناية المركزة، في وقت باشرت فيه السلطات المختصة اجراءاتها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

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منذ 3 أيام

تعليق واحد

  1. مؤخرا أصبحت قارورات الغاز غير آمنة،
    نلاحظ تسرب الغاز منها رغم أنها مغلقة
    وعند وجودها داخل المنازل تقع الكارثة.
    لذا على شركات الغاز تجديد القارورات التالفة والتأكد من سلامتها

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