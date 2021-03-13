العرائش …القبض على ثلاثيني لتورطه في قضية تتعلق بالنصب و الاحتيال

نجلاء مزيان: هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت 13 مارس الجاري، شخصا يبلغ من العمر 38 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

و كان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض الضحايا للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم بواسطة إعلانات على الأنترنت بأنه يعتزم تأجير أوعية عقارية بمدينة العرائش مقابل مبالغ مالية، وذلك قبل أن تتمكّن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

و أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور على بطاقتي انتساب لجمعيات مدنية وشارة خاصة بالمرتفقين الذين يزورون مقر ولاية أمنية بحوزة المشتبه فيه ، والتي تبين أنه احتفظ بها بطرق تدليسية بعد قضاء غرض إداري لدى مصالح الشرطة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم السبت.

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