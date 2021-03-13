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مقتل 15 جندي نيجيري في كمين لتنظيم “داعش” الارهابي

منذ ساعتين
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هبة بريس- وكالات

نصب عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي كمينا لموكب عسكري نيجيري، أسفر عن مقتل 15 جنديا وأربعة مقاتلين من مجموعات مسلحة في ولاية بورنو شمال شرق البلاد

وقالت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن “موكبا أمنيا تعرض لهجوم عنيف من مقاتلي تنظيم “داعش” في غرب إفريقيا قرب غودومبالي في منطقة بحيرة تشاد، يوم الخميس الماضي”.

وقال عنصر في الجيش: “خسرنا 15 جنديا وأربعة مدنيين من قوة المهام المشتركة المدنية في كمين نصبه الإرهابيون في غابة قرب غودومبالي”، وأضاف أن “13 من مقاتلي الحكومة أصيبوا في الكمين بينهم عشرة جنود”.

وأوضح مصدر عسكري آخر أن الموكب المكوّن من 10 مركبات عسكرية، كان في طريقه إلى غودومبالي من بلدة كوكاوا للقيام بعملية عسكرية ضد المسلحين.

وأصدر تنظيم “داعش” في غرب إفريقيا اليوم السبت، بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الكمين

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