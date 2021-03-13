في الصورة سعيد أمزازي

وزارة “أمزازي” تنفي توقف الدراسة ابتداءً من 16 مارس للسيطرة على الجائحة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إصدار أي بلاغ جديد يتعلق بتوقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات ابتداء من 16 مارس القادم.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها :”عمد بعض الأشخاص إلى تداول بلاغ كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرته خلال الموسم الدراسي الماضي بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات على أنه بلاغ جديد يهم الموسم الدراسي الحالي، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ جديد بهذا الشأن كما تذكر التلاميذ والأسر على أن العطلة المدرسية تمتد من يوم الأحد 14 مارس وإلى غاية يوم الأحد 21 مارس على أن تستأنف الدراسة يوم الاثنين 22 مارس 2021.”

كما تجدد التذكير إلى أن جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة.

وإذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة.

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تعليق واحد

  1. الحمد لله الوضعية الوبائية مستقرة و حالة الشفاء مرتفعة 98في المائة لم يبق من المرضى المعالجين سوى 4000 مريض فلماذا هذه الإشاعات حول التعليم بالمغرب رغبة في توقيف الدراسة?

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