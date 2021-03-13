في الصورة الممثلة صفاء حبيركو

بعد ضجة الكمامات…”حبيركو” متهمة ب”العنصرية” و تعمد إلى خلق “البوز”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس: القسم الفني

تعرضت الممثلة المغربية “صفاء حبيركو” لموجة من الانتقاذات اللاذعة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الطقوس التي مارستها أثناء احتفالها “بالعقيقة”.

و قامت حبيركو بمشاركة الحفل الذي اقتصر فقط على العائلة و المقربين مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، حيث عمدت إلى نشر مقاطع فيديو و صور توثق بها الحدث.

و ما أثار غضب العديد من النشطاء هو ظهور حبيركو و زوجها يحتميان بمظلة شمسية يحملها رجل أسود البشرة، الأمر الذي جر عليهما عاصفة من الانتقاذات، كما اتهمها البعض بالعنصرية و الحنين إلى زمن العبودية، فيما رجح البعض الآخر أنها طريقة ذكية منها لخلق البوز

والجذير بالذكر انها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حبيركو لعاصفة من الانتقادات، إذ سبق لها أن قامت بعرض كمامات طبية ذات جودة عالية، عبر حسابها بموقع انستقرام ، معلنة أنها لا تستخدم الكمامات الأخرى ذات التكلفة المنخفضة.

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تعليق واحد

  1. الله اهديكوم باركة من خبار خروطو أش كتفيد هاد بنادما المجتمع ونتما مصدعينا بخبار حياتها فعلا صحافة المواسير والقمامة

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