صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان ادعاءات الجزائر

هبة بريس

أكدت صحيفة “إم كا دي” المقدونية الشمالية أن توالي فتح قنصليات لدول عديدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية “دليل قاطع على بطلان ادعاءات الجزائر”.

وأكدت الصحيفة، في مقال بعنوان “افتتاح قنصلية أردنية بجنوب المغرب”، أن معطى افتتاح قنصلية عامة للمملكة الأردنية في مدينة العيون المغربية، “يفضح بالملموس المعطيات الزائفة للجزائر” حول هذه المنطقة من المملكة المغربية.

وفي هذا السياق، كتبت الصحيفة المقدونية، واسعة الانتشار، أن افتتاح قنصلية المملكة الهاشمية “يبين أن الأوضاع هادئة ومستقرة بالمنطقة، وهو ما يتناقض تماما مع ادعاءات الجزائر المستمرة”.

وسجلت الصحيفة أن دولا عربية وازنة تدعم الوحدة الترابية للمملكة، وهو “دعم فعلي وقانوني لسيادة المغرب على صحرائه”، مشيرة الى أن افتتاح القنصلية العامة الأردنية وافتتاح قنصليات دول أخرى مؤثرة ووازنة في العيون كما في الداخلة “يقدم الدليل، أيضا، على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء تلقى الدعم الكامل من قبل الدول النافذة”.

ورأت الصحيفة أن تواجد القنصليات العامة لمختلف البلدان الإفريقية والآسيوية والأمريكية، من ضمنها على الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، “يعكس الواقع الثابت لوحدة أراضي المغرب، كما يعكس سياسة تحول الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي للمنطقة الإفريقية”.

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