صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان ادعاءات الجزائر
الصورة تعبيرية

صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان ادعاءات الجزائر

منذ ساعتين
0

هبة بريس

أكدت صحيفة “إم كا دي” المقدونية الشمالية أن توالي فتح قنصليات لدول عديدة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية “دليل قاطع على بطلان ادعاءات الجزائر”.

وأكدت الصحيفة، في مقال بعنوان “افتتاح قنصلية أردنية بجنوب المغرب”، أن معطى افتتاح قنصلية عامة للمملكة الأردنية في مدينة العيون المغربية، “يفضح بالملموس المعطيات الزائفة للجزائر” حول هذه المنطقة من المملكة المغربية.

وفي هذا السياق، كتبت الصحيفة المقدونية، واسعة الانتشار، أن افتتاح قنصلية المملكة الهاشمية “يبين أن الأوضاع هادئة ومستقرة بالمنطقة، وهو ما يتناقض تماما مع ادعاءات الجزائر المستمرة”.

وسجلت الصحيفة أن دولا عربية وازنة تدعم الوحدة الترابية للمملكة، وهو “دعم فعلي وقانوني لسيادة المغرب على صحرائه”، مشيرة الى أن افتتاح القنصلية العامة الأردنية وافتتاح قنصليات دول أخرى مؤثرة ووازنة في العيون كما في الداخلة “يقدم الدليل، أيضا، على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء تلقى الدعم الكامل من قبل الدول النافذة”.

ورأت الصحيفة أن تواجد القنصليات العامة لمختلف البلدان الإفريقية والآسيوية والأمريكية، من ضمنها على الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، “يعكس الواقع الثابت لوحدة أراضي المغرب، كما يعكس سياسة تحول الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي للمنطقة الإفريقية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة الوزير الأول

الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة…

منذ ساعتين
Photo of خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي لعملية التلقيح

خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي…

منذ 6 ساعات
Photo of رسميا.. السلطات المغربية تعلن تسليم أسامة الحسني للسعودية

رسميا.. السلطات المغربية تعلن تسليم أسامة الحسني للسعودية

منذ 6 ساعات
Photo of شيخي :”لا يمكن الحزب توقيف جميع القوانين بحجة أنه يقود الحكومة“(+ فيديو)

شيخي :”لا يمكن الحزب توقيف جميع القوانين بحجة أنه…

منذ 17 ساعة
Photo of خارجية سورينام : سفارتنا بالرباط ستكون بوابتنا إلى شمال إفريقيا

خارجية سورينام : سفارتنا بالرباط ستكون بوابتنا إلى شمال…

منذ 17 ساعة
Photo of صحيفة بلغارية : افتتاح قنصلية اردنية بالعيون يفند كل مزاعم الجزائر

صحيفة بلغارية : افتتاح قنصلية اردنية بالعيون يفند كل…

منذ 20 ساعة
Photo of المحكمة الدستورية تُعلن عن قرارها بخصوص إلغاء معاشات البرلمانيين

المحكمة الدستورية تُعلن عن قرارها بخصوص إلغاء معاشات البرلمانيين

منذ 22 ساعة
Photo of لفتيت: القوانين الانتخابية تهدف لترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف

لفتيت: القوانين الانتخابية تهدف لترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف

منذ يوم واحد
Photo of سلسلة “مرصد هبة” :” الكيف المُباح وسيكولوجية المصباح”

سلسلة “مرصد هبة” :” الكيف المُباح وسيكولوجية المصباح”

منذ يوم واحد
Photo of استقالة الأزمي وموقف بنكيران يعجلان بعقد دورة استثنائية ل”برلمان البيجيدي”

استقالة الأزمي وموقف بنكيران يعجلان بعقد دورة استثنائية ل”برلمان…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق