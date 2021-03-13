الملك محمد السادس

الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة الوزير الأول

منذ ساعتين
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار، السيد الحسن درامان واتارا، على إثر وفاة الوزير الأول، رئيس الحكومة ووزير الدفاع، حامد باكايوكو، جراء معاناته من السرطان.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “لقد علمت ببالغ التأثر نبأ وفاة السيد حامد باكايوكو”.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة للسيد واتارا، ومن خلاله لأفراد أسرة الفقيد، وللشعب الإيفواري، عن أصدق التعازي وأعمق مشاعر التعاطف والمواساة، مشيدا بخصال الفقيد “الذي عمل على الدوام على خدمة المصالح العليا لبلاده، وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

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