إيطاليا: تغريم بائع متجول مغربي بـ 5 آلاف أورو أثناء قيامه ببيع ورود الميموزا
عبد اللطيف الباز / إيطاليا
فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية قدرها 5 آلاف أورو ببلدية مولاسانا، على بائع متجول مغربي أثناء قيامه ببيع ورود الميموزا في الشارع بمناسبة عيد المرأة .
و تجمهر العشرات من المواطنين لمنع تغريم الرجل لما وصفوه بالظلم.
وصرح بعض تجار المنطقة : في الواقع ، إنه محبوب جدًا في الحي ، منذ 25 عامًا في إيطاليا في مولاسانا ، يعرفه الجميع ، وكل صباح يترك له الكثيرون ثمن القهوة مدفوعا في الحانة.
ومع ذلك ، لم تكن هناك حاجة إلى احتجاج السكان ولا دموع الرجل لتليين الشرطة ووقف الغرامة.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8
0
تعليق واحد
نحن كمغاربة مقيمين بإيطاليا نعي جيدا أنه لا يمكن فرض غرامة مالية عن البائع المتجول ، بل هذا رجل مغربي يبيع الورود بدون ترخيص.
الامر هنا ليس كالمغرب.