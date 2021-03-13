إيطاليا: تغريم بائع متجول مغربي بـ 5 آلاف أورو أثناء قيامه ببيع ورود الميموزا

عبد اللطيف الباز / إيطاليا

فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية قدرها 5 آلاف أورو ببلدية مولاسانا، على بائع متجول مغربي أثناء قيامه ببيع ورود الميموزا في الشارع بمناسبة عيد المرأة .

و تجمهر العشرات من المواطنين لمنع تغريم الرجل لما وصفوه بالظلم.

وصرح بعض تجار المنطقة : في الواقع ، إنه محبوب جدًا في الحي ، منذ 25 عامًا في إيطاليا في مولاسانا ، يعرفه الجميع ، وكل صباح يترك له الكثيرون ثمن القهوة مدفوعا في الحانة.

ومع ذلك ، لم تكن هناك حاجة إلى احتجاج السكان ولا دموع الرجل لتليين الشرطة ووقف الغرامة.

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