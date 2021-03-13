8 وفيات بالأردن بعد إنقطاع الاوكسجين عن مستشفى السلط

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحدتث وسائل إعلام أردنية عن تسجيل 8 وفايات من مرضى كورونا في مستشفى السلط بالعاصمة عمان بالأردن جراء انقطاع الأكسجين، فيما قالت مصادر أخرى أن عدد الوفايات قابل للارتفاع في الساعات القادمة من نهار اليوم السبت 13مارس الجاري.

وأشارت إلى أن حالة من الهلع عمت المستشفى بسبب الحادثة، بالتزامن مع وجود أمني كثيف.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد عقد وزير الصحة نذير عبيدات اجتماعا في مستشفى السلط، لبحث أسباب حادثة انقطاع الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات.

بدوره، وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط.

وقال الخصاونة إن “التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ”، مشددا على ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية -في حال ثبوتها- التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وكان الأردن تسلم مساء أمس الجمعة شحنة من لقاح “أسترازينيكا-أكسفورد”كأول دولة في الشرق الأوسط تتسلم اللقاح عبر مبادرة “كوفاكس”.

وتسلم الأردن 144 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، والتي جاءت ضمن آلية تعرف باسم “مرفق كوفاكس”.

و”مرفق كوفاكس” عبارة عن آلية للشراء المجمع للقاحات المضادة للفيروس التي يتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين “غافي”، ويمكن من خلالها ضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل بلد مشارك، باستخدام إطار للتخصيص تعكف على إعداده منظمة الصحة العالمية.

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