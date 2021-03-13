أسامة الحسني

رسميا.. السلطات المغربية تعلن تسليم أسامة الحسني للسعودية

منذ 7 ساعات
2

هبة بريس

علم من مصدر قضائي مطلع أن السلطات القضائية المغربية المختصة أصدرت قرارا يقضي بتسليم المواطن السعودي (أ. ط. ع.م) إلى السلطات السعودية بناء على طلب التسليم الذي تقدمت به هذه الأخيرة في إطار نشرة البحث الصادرة في حقه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) من أجل قضية تتعلق بالسرقة.

وحسب ذات المصدر، فقد تمت عملية التسليم في إطار ما تنص عليه الاتفاقية العربية للتعاون القضائي الموقعة في 6 أبريل 1983.

هذا واعتُقل الحسني في الثامن من فبراير الماضي، عندما وصل إلى مدينة طنجة، حيث كان يعتزم الالتحاق بزوجته وطفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك ل”البابا فرنسيس”: حريصون على الإسهام معا في خدمة السلم والسلام عبر العالم

الملك ل”البابا فرنسيس”: حريصون على الإسهام معا في خدمة…

منذ 8 دقائق
Photo of أصوات ترفض تزكية نجل ”لشكر“ على حساب أستاذ جامعي بالرباط

أصوات ترفض تزكية نجل ”لشكر“ على حساب أستاذ جامعي…

منذ 41 دقيقة
Photo of صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان ادعاءات الجزائر

صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان…

منذ 3 ساعات
Photo of الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة الوزير الأول

الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي لعملية التلقيح

خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي…

منذ 7 ساعات
Photo of شيخي :”لا يمكن الحزب توقيف جميع القوانين بحجة أنه يقود الحكومة“(+ فيديو)

شيخي :”لا يمكن الحزب توقيف جميع القوانين بحجة أنه…

منذ 18 ساعة
Photo of خارجية سورينام : سفارتنا بالرباط ستكون بوابتنا إلى شمال إفريقيا

خارجية سورينام : سفارتنا بالرباط ستكون بوابتنا إلى شمال…

منذ 19 ساعة
Photo of صحيفة بلغارية : افتتاح قنصلية اردنية بالعيون يفند كل مزاعم الجزائر

صحيفة بلغارية : افتتاح قنصلية اردنية بالعيون يفند كل…

منذ 21 ساعة
Photo of المحكمة الدستورية تُعلن عن قرارها بخصوص إلغاء معاشات البرلمانيين

المحكمة الدستورية تُعلن عن قرارها بخصوص إلغاء معاشات البرلمانيين

منذ 23 ساعة
Photo of لفتيت: القوانين الانتخابية تهدف لترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف

لفتيت: القوانين الانتخابية تهدف لترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف

منذ يوم واحد

‫2 تعليقات

  2. نصاب هاذا ناصب علي ناس ماعندو ختي دخل بالمعارضة السياسية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق