رئيس الوزراء الفرنسي: انتشار “كورونا” في منطقة باريس متوتر للغاية

هبة بريس – وكالات

قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، الجمعة، إن وضع انتشار مرض “كوفيد -9” الناتج عن فيروس “كورونا” المستجد في منطقة باريس متوتر للغاية.

وتابع كاستكس أن السلطات الفرنسية مستعدة لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس، لكنه لم يعلن تشديد حظر التجول أو فرض إغلاق إقليمي جديد، بحسب وكالة “رويترز”.

كما أعلن كاستكس أنه تم تطعيم أكثر من 300 ألف شخص على مستوى البلاد اليوم الجمعة، وهو رقم قياسي جديد، وتابع أنه سيتم الإسراع في حملة التطعيم في منطقة إيل دو فرانس حول باريس في نهاية الأسبوع الحالي.

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