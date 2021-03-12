طنجة.. شجار بين الجيران ينتهي بجريمة قتل بشعة

هبة بريس- مكتب طنجة

شهد حي “كورزيانة” ، مساء الييم الجمعة 12 مارس، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من العمر، بعد تلقيه طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض من طرف شخص يقطن في الحي نفسه.

وعلمت “هبة بريس” أن شجارا عنيفا نشب بين الطرفين، تحول الى جريمة قتل بعد أن تلقى الضحية وهو أب لطفلين، طعنات قاتلة على مستوى الصدر عجلت بوفاته مباشرة بعد وصوله على متن سيارة الاسعاف لمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة.

وقد تم ايداع جثة الضحية مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي، فيما باشرت المصالح الامنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وظروف وقوع الجريمة، واعتقال الجاني الذي لايزال في حالة فرار الى حدود كتابة هاته الأسطر

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