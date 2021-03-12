نبيل شيخي :”موقف عبد الإله بنكيران ماشي ساهل“
نبيل شيخي

نبيل شيخي :”موقف عبد الإله بنكيران ماشي ساهل“ (+فيديو)

منذ 20 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

وصف رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل شيخي، خلال ندوة صحفية عقدها رفقة رئيس مجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، بمقر البرلمان، أن موقف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، (وصف ) ب ”ماشي ساهل“.

واسترسل نبيل شيخي، بأنه لا يمكن تقديم معلومات أكثر حول هذا القرار، نظرا للتوجيه الذي أصدره الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، لجميع أعضاء الحزب .

وكان الأمين الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابقة، عبد الإله بن كيران، قد أعلن عن قطع علاقته مع شعد الدين العثماني ووزراء حكومته البيجيديين وصقور الحزب وتجميد عضويته بالحزب.

وقال الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، في إعلان نشره على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”:”أنا الموقع أسفله عبد الاله بنكيران، أعلن تبعا لمرور قانون تقنين القنب الهندي “الكيف” بالمجلس الحكومي المنعقد يوم 11 مارس 2021، قطع علاقتي مع كل من سعد الدين العثماني، المصطفى الرميد، عبد العزيز رباح، الحسن الداودي، محمد امكراز”.

وأضاف بنكيران أنه قرر أيضا تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية .

هذا ويشار الى أن رئيس الحكومة السابق، سبق أن هدد وزراء وبرلمانيي حزبه بالانسحاب من الأخير في حالة موافقتهم على تمرير والمصادقة على تقنين “القنب الهندي”.

 

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تعليق واحد

  1. احترم رأيه ولكن نحن في بلد ديموقراطي فمن حق الآخرين ان ينخرطوا في دالك المشروع .فالتقنين موجود في عدة بلدان أماان نكون من الأولين ونستفيد وتكون لنا صناعة دوائية متقدمة ان شاء الله.او ان ننتضر الدواء من عند الآخرين .التوعية هي الحل والتربية الأخلاقية والحضارية للشباب.

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