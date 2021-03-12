المعطي منجبب يضرب عن الطعام
المعطي منجب

سلطات الرباط تمنع وقفة تضامنية مع الحقوقي مُنجب

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

حالت سلطات مدينة الرباط، اليوم الجمعة، وصول المتحجين الى ساحة البرلمان حيث كان مقررا تنظيم وقفة احتجاجية الوقفة الاحتجاجية دعت لها لجنة التضامن مع المعطي منجب

وطاردت السلطات الأمنية المحتجين ودفعت بهم  بعيدا عن مبنى البرلمان، وشارع محمد الخامس، وهو ما استنكره المحتجون، الذين أصروا على رفع الشعارات المطالبة بإطلاق سراح منجب.

وعرفت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان والمنطقة المحيطة به حضورا أمنيا، قبل موعد انطلاق الوقفة، من أجل ثني المتظاهرين عن الاحتجاج.

واعلن المؤرخ والناشط الحقوقي  المعطي منجب خوض إضراب عن الطعام “للاستغاثة بالرأي العام” بسبب “الظلم والاضطهاد” الذي يقول إنّه عرضة له، واحتجاجاً على اعتقاله منذ أواخر عام 2020 على خلفية قضية “غسل أموال”.

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