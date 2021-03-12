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شفشاون.. انتحار أم لخمسة أطفال يخلف صدمة بجماعة “اسطيحات”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

أقدمت سيدة ،أمس الخميس على وضع حد لحياتها شنقا ، في دوار تابع لجماعة السطيحات بإقليم شفشاون.

وبحسب مصادر محلية ، فان الهالكة البالغة من العمر أربعون سنة، خلفت وراءها 5 أطفال، حيث تم العثور عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل داخل منزلها، في ظررف لازالت غامضة الى حدود الآن.

وبمجرد إخطارها هرعت مصالح الدرك الملكي الى عين المكان حيث فتحت تحقيقا في الواقعة فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون لإخضاعها للتشريح الطبي.

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