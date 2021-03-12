في الجمعة ال108.. الجزائريون يخرجون للاحتجاج بالشوارع

هبة بريس – وكالات

تجددت مسيرات الحراك الشعبي الجزائري، اليوم الجمعة، بمشاركة الآلاف من الجزائريين في العاصمة للمطالبة بالتغيير.

حيث خرجت حشود من المتظاهرين في الجمعة 108 منذ بدء الحراك الشعبي فبراير 2019، من ساحة أول ماي باتجاه البريد المركزي وسط العاصمة، حيث كانت نقطة التقاء كافة مسيرات العاصمة.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بتغيير جذري والتخلي عن الممارسات السياسية القديمة.

​وكانت بداية الحراك الجزائري يوم 22 فبراير 2019، حيث عمت المظاهرات العاصمة ومدنا أخرى، تحت عنوان رفض التمديد للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مما دفعه للخروج في الـ 24 من فبراير ليطالب الشعب بالوعي والحفاظ على الاستقرار.

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