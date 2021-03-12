عون سلطة بالبيضاء يغضب الساكنة ونساء يتهمنه بالتحرش و التحريض على الفساد

هبة بريس – الدار البيضاء

توصلت هبة بريس بشكاية مذيلة بتوقيعات عدد من الساكنة القاطنين بإقامة البسمة بعين السبع بالبيضاء يشتكون من خلالها ممارسات عون سلطة يتحرش بالنساء و يحرضهن على الفساد.

و في التفاصيل، فقد قامت جمعية البسمة للبيئة و التنمية الاجتماعية الكائنة بإقامة البسمة عين السبع بالدار البيضاء بمراسلة عامل عمالات مقاطعة عين السبع المحمدي بسبب تصرفات عون سلطة.

و حسب ذات الشكاية، فالمشتکی به مسمى عصام بصفته عون سلطة بالملحقة الإدارية 50 عين السبع الدار البيضاء يقوم بصفة مستمرة بمضايقة الساكنة و خصوصا النساء منهن، إذ أنه يتطفل على العاملات بالمحلات التجارية الكائنة بتلك المنطقة و يقلل من احترامهن بتصرفاته المشينة و غير الأخلاقية حسب مضمون المراسلة.

و أضاف المحتجون أن المشتكی به لم يقف عند هذا الحد بل بادر عدة مرات بالتحرش جنسيا ببنات الحي و العاملات بالمحلات التجارية، و باستفزازهن و تحريضهن على الفساد، و كل هاته الأحداث مسجلة بكاميرات المراقبة الموجودة بالمحلات المذكورة.

و أوضحت الجمعية السالفة الذكر أنه و نظرا لكونها تطمح لتنمية المجتمع و حماية أفراده نساءا و رجالا و كذا أطفالا، لم تتقبل هاته الأفعال التي وصفتها ب”الإجرامية” و التي أضرت بساكنة المنطقة و بالعاملات بالمحلات التجارية المتواجدة بالبسمة عين السبع البيضاء أشد الضرر.

و شددت المراسلة الموجهة لعامل المنطقة على أن معظم السكان يشتكون من عون السلطة السالف الذكر و من تصرفاته الخطيرة خصوصا اتجاه النساء و فقدوا الثقة في شخصه كعون سلطة بمنطقة عين السبع ولم يعد له أي دور أساسي أمام هاته التصرفات الإجرامية الخطيرة على حد وصف الشكاية.

و أكد المحتجون أن عون السلطة لم يقف عند هذا الحد بل صار يبتز العاملات و يهددهن حين يرفضن الامتثال لأوامره لاستغلالهن جنسيا، وعليه، طالبت جمعية السكان من خلال شكايتها للعامل بالتدخل و بإعطاء تعليماته للجهات المختصة قصد اتخاذ المتعين ضد المشتكى به و ردعه و حماية الساكنة من أفعاله وتهديداته.

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