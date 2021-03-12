صورة تعبيرية - جامعة فاس

للمرة الثالثة على التوالي.. جامعة فاس تحتفظ بصدارتها وطنيا

منذ يومين
1

هبة بريس

احتفظت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، للمرة الثالثة على التوالي، بمركزها الأول على الصعيد الوطني وفق النسخة الأخيرة لتصنيف “تايمز” الدولي لمؤسسات التعليم العالي.

و نجحت الجامعة في التموقع ضمن أفضل 300 جامعة دولية في الدول الصاعدة من مجموع 606 جامعة مصنفة.

ووفق هذا التصنيف، تلي جامعة فاس جامعات القاضي عياض بمراكش ومحمد الخامس بالرباط (الفئة 400- 351) والحسن الثاني بالدار البيضاء وابن طفيل بالقنيطرة (500- 401).

وتعليقا على هذه النتيجة، قال رئيس جامعة فاس، رضوان المرابط، إن المؤسسة تتطلع الى بلوغ الامتياز والتموقع ضمن أفضل الجامعات على الصعيدين الوطني والدولي.

وحققت الجامعة التي تأسست عام 1975، وتضم 13 مؤسسة للتعليم العالي، تميزها، في هذا التصنيف، في عدة مجالات من قبيل العلوم السريرية والصحة والمعلوميات وعلوم الهندسة والفيزياء.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مسابقة الفصاحة في اللغة الفرنسية .. تتويج تمليذين من المستوى الثانوي

مسابقة الفصاحة في اللغة الفرنسية .. تتويج تمليذين من…

منذ 4 ساعات
Photo of وزارة “أمزازي” تنفي توقف الدراسة ابتداءً من 16 مارس للسيطرة على الجائحة

وزارة “أمزازي” تنفي توقف الدراسة ابتداءً من 16 مارس…

منذ 17 ساعة
Photo of سطات.. تحرشات أمام أبواب المؤسسات التعليمية

سطات.. تحرشات أمام أبواب المؤسسات التعليمية

منذ يومين
Photo of واقعة أطروحة دكتوراه القانون.. جامعة سطات توضح وتتوعد

واقعة أطروحة دكتوراه القانون.. جامعة سطات توضح وتتوعد

منذ 3 أيام
Photo of إعداد منهاج دراسي جديد لمادة التكنولوجيا بسلك التعليم الإعدادي

إعداد منهاج دراسي جديد لمادة التكنولوجيا بسلك التعليم الإعدادي

منذ 4 أيام
Photo of أمزازي: كلية الطب بالعيون ستفتح أبوابها خلال “الدخول الجامعي المقبل”

أمزازي: كلية الطب بالعيون ستفتح أبوابها خلال “الدخول الجامعي…

منذ 5 أيام
Photo of اعويشة : منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عرفت إصلاحات متعاقبة

اعويشة : منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عرفت إصلاحات…

منذ 6 أيام
Photo of مطالب بوضع حد لمعاناة مربيات التعليم الأولي

مطالب بوضع حد لمعاناة مربيات التعليم الأولي

منذ 6 أيام
Photo of وزارة أمزازي تستعرض تطور مكانة الفتاة والمرأة داخل منظومة التربية والتكوين

وزارة أمزازي تستعرض تطور مكانة الفتاة والمرأة داخل منظومة…

منذ 6 أيام
Photo of الوزير امزازي يُدشن مشاريع تعليمية كبرى بمدينة السمارة

الوزير امزازي يُدشن مشاريع تعليمية كبرى بمدينة السمارة

منذ 7 أيام

تعليق واحد

  1. انها جامعتي تخرجت منها سنة 1986 بعدنيل الاجازة في الادب العربي انها احسن جامعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق