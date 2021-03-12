لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

منظمة الصحة العالمية تعلن عن موقفها من لقاح “أسترازينكا

منذ ساعتين
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هبة بريس – وكالات

قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارغريت هاريس إن المنظمة توصي بمواصلة التطعيم بلقاح “أسترا زينكا” المضاد لفيروس كورونا، وذلك خلال التحقيق في أسباب تجلط الدم عند استخدام اللقاح.

وأضافت هاريس، في إيجاز صحفي: “موقف لجنة الوكالات الطبية الأوروبية الخاصة بمراقبة وتقييم المخاطر، يتلخص في أن فوائد هذا اللقاح لا تزال أكثر من المخاطر. لدينا أيضا لجنة استشارية محلية تابعة لمنظمة الصحة العالمية خاصة بسلامة اللقاحات، وهي تقوم بتقييم سلامة جميع اللقاحات. هذه المؤسسات تدرس في الوقت الراهن وتقوم بتقييم التقارير المتعلقة بلقاح أسترازينكا، وبعد أن يتكون لدينا الفهم الكامل سيتم اتخاذ القرار”.

وأشارت هاريس إلى أن، الدنمارك وآيسلندا والنرويج أوقفت استخدام اللقاح، كإجراء احترازي. ونوهت بأن الحديث، يجري عن مجموعة منفصلة من هذا اللقاح.

وأضافت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن الخبراء يدرسون بعناية أسباب وعواقب تجلط الدم، ولم يتضح بعد ما إذا كان رد الفعل هذا، متوقعا وهل له علاقة بالتطعيم بالذات؟

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