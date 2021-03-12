إيطالي.. اعتقال ستيني من أصول مغربية متورط في نشر مقاطع فيديوهات إباحية

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

تمكنت عناصر الأمن الإيطالي من اعتقال ستيني من جنسية مغربية متورط في أفعال إجرامية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم اعتقال المتهم بسبب محتويات رقمية إباحية لفتيان قاصرين و فتيات قاصرات لا يتجاوز عمرهن 7 سنوات، ويظهرن فيها وهن يمارسن الجنس مع بالغين كبار رغما عنهن.

وأردفت ذات المصادر، أن المتهم سيواجه عقوبات قاسية من القضاء الإيطالي في حقه في حال ثبوت دلائل تتعلق بهذه التهم الخطيرة الموجهة إليه .

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