الشرطة الإيطالية

إيطالي.. اعتقال ستيني من أصول مغربية متورط في نشر مقاطع فيديوهات إباحية

منذ 5 ساعات
1

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

تمكنت عناصر الأمن الإيطالي من اعتقال ستيني من جنسية مغربية متورط في أفعال إجرامية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم اعتقال المتهم بسبب محتويات رقمية إباحية لفتيان قاصرين و فتيات قاصرات لا يتجاوز عمرهن 7 سنوات، ويظهرن فيها وهن يمارسن الجنس مع بالغين كبار رغما عنهن.

وأردفت ذات المصادر، أن المتهم سيواجه عقوبات قاسية من القضاء الإيطالي في حقه في حال ثبوت دلائل تتعلق بهذه التهم الخطيرة الموجهة إليه .

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مؤلم …حادثة شغل تودي بحياة مهاجر مغربي بإيطاليا

مؤلم …حادثة شغل تودي بحياة مهاجر مغربي بإيطاليا

منذ 6 أيام
Photo of مدريد : مغربية تعتصم رفقة أبناءها الأربعة داخل مقر القنصلية العامة

مدريد : مغربية تعتصم رفقة أبناءها الأربعة داخل مقر…

منذ أسبوعين
Photo of ركلات الترجيح تقصي أشبال الأطلس أمام تونس في كأس أفريقيا لأقل من 20 سنة

ركلات الترجيح تقصي أشبال الأطلس أمام تونس في كأس…

منذ أسبوعين
Photo of بسبب علمهم بقرار تعليق الرحلات من السفارات.. مغاربة ينتقدون صمت الحكومة

بسبب علمهم بقرار تعليق الرحلات من السفارات.. مغاربة ينتقدون…

منذ أسبوعين
Photo of الشرطة الإسبانية تحقق في إعتداء عنصري على مسجد ضواحي “مورسيا”

الشرطة الإسبانية تحقق في إعتداء عنصري على مسجد ضواحي…

منذ 3 أسابيع
Photo of إيطاليا…توقيف مهاجرة مغربية تحمل تحاليل” كورونا” مزيفة

إيطاليا…توقيف مهاجرة مغربية تحمل تحاليل” كورونا” مزيفة

منذ 3 أسابيع
Photo of الإعلام الإيطالي يشيد بمجهودات المغرب لمواكبة عملية التقليح ضد كورونا

الإعلام الإيطالي يشيد بمجهودات المغرب لمواكبة عملية التقليح ضد…

منذ 3 أسابيع
Photo of قنصلية المغرب ب”مونبولييه” تتكفل بإعادة تجار عالقين بميناء “سيت” الى ديارهم

قنصلية المغرب ب”مونبولييه” تتكفل بإعادة تجار عالقين بميناء “سيت”…

منذ 3 أسابيع
Photo of إسبانيا .. أزيد من 258 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي

إسبانيا .. أزيد من 258 ألف من المغاربة مسجلين…

منذ 3 أسابيع
Photo of زلزال يهز اليابان.. والسفارة تؤكد سلامة جميع المغاربة المقيمين بالبلد

زلزال يهز اليابان.. والسفارة تؤكد سلامة جميع المغاربة المقيمين…

منذ 4 أسابيع

تعليق واحد

  1. أتمنى أن ينال العقاب الذي يستحقه بغض النظر عن جنسيته او أصله ، لأن المجرم لا أصل له ولا جنسية له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق