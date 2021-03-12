لأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني
سعدالدين العثماني

استقالة الأزمي وموقف بنكيران يعجلان بعقد دورة استثنائية ل”برلمان البيجيدي”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه طبقا للمادة 28 من النظام الأساسي للحزب، والمادة 85 من النظام الداخلي للحزب، والمادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، قرر الدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، والتي ستعقد يومي السبت والأحد 20- 21 مارس 2021، على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

وذكر المكتب في بلاغ له، أن جدول أعمال الدورة سيتضمن “عرض ومناقشة طلب استقالة الأخ رئيس المجلس الوطني والتصويت عليها”، إضافة إلى “مناقشة آخر المستجدات السياسية واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها”.

ودعا المكتب أعضاء المجلس الوطني للحزب للمشاركة في أشغال هذه الدورة الاستثنائية والتي ستنعقد وفق الترتيبات التي سيجري الإخبار بها لاحقا.

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تعليق واحد

  1. فوالله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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