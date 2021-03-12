الأمن الوطني
صورة تعبيرية - رجل أمن

البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف عشريني هدد المارة بسلاح أبيض

منذ 10 ساعات
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هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس 11 مارس الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية لشرطة النجدة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي أحدث الفوضى بالشارع العام بحي الفتح، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وهدد عناصر الأمن الوطني باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عنه، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

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تعليق واحد

  1. حتى وإن حوكم فالحكم مخفف والسجن عبارة عن فنادق ☆☆☆☆☆ ويطلق سراحه لمقر تمام الشرطي الدي اعتقاله وخاطب متهكما(اهلا الشاف)وجب إرجاع عملية القرعة والطيارة الى مخافر الشرطة

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