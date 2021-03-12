رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،جياني إنفانتينو ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع

فوزي القجع أول مغاربي يصل أعلى هيئة تقريرية ب ” الفيفا”

منذ ساعتين
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتزع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم عضوية المجلس التنفيذي لللإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بعد إحساس
رئيس اتحاد الكرة الجزائري خير الدين زطشي بأنه سيخسر في السباق .

و بهذا يضمن لقجع عضويته بأعلى هيئة تقريرية لكرة القدم بالعالم، ليكون أول ” مغاربي” يصل هذا المنصب بالفيفا .

وتجري اليوم الجمعة فعاليات الجمعية العمومية الـ43 للإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في الرباط، وسيجري خلالها انتخاب رئيسا للكاف خلفا للملغاشي أحمد احمد وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وانتخاب الممثلين الأفارقة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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‫5 تعليقات

  1. هنيأ لنا بفوزي القجع مفخرا لنا نحن المغاربة

  2. مبروووك عليه وعلينا هذ البداية ومازال مازال .

  3. اهنيء فوزي لقجع على حصوله لهذا المنصب المهم لجميع دول إفريقيا هنيئا له ولنا كل المغاربة العز لنا

  4. سي فوزي لقجع رجل مثالي ؛ وطني ، غيور اعطى للكرة المغرببة نفسا فويا واقلاعا عظيما يستحق هذا الفوز ويستحق كرسيا باللجنة التنفيذبة الدولبة هنيءا له ونفول له الف مبروك شرفت داءما بلدك وستشرفه مستقبلا هنيءا لك

  5. السيد فوزي لقجع والسيد بوريطة رجلان يفتخر بهما المغاربة من طنجة الى لكويرة٠
    هنيئا للسيد لقجع٠

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