فوزي القجع أول مغاربي يصل أعلى هيئة تقريرية ب ” الفيفا”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتزع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم عضوية المجلس التنفيذي لللإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بعد إحساس

رئيس اتحاد الكرة الجزائري خير الدين زطشي بأنه سيخسر في السباق .

و بهذا يضمن لقجع عضويته بأعلى هيئة تقريرية لكرة القدم بالعالم، ليكون أول ” مغاربي” يصل هذا المنصب بالفيفا .

وتجري اليوم الجمعة فعاليات الجمعية العمومية الـ43 للإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في الرباط، وسيجري خلالها انتخاب رئيسا للكاف خلفا للملغاشي أحمد احمد وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وانتخاب الممثلين الأفارقة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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