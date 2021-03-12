سلا .. شجار بين شبان ينتهي بجريمة قتل والأمن يعتقل الجاني

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا المدينة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 12 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق قاصر يبلغ من العمر 17 سنة.

وحسب مصدر أمني، فتشير المعطيات الأولية للبحث إلى دخول المشتبه فيه في خلاف مع الضحية ورفاقه ليلة أمس الخميس بحي الرحمة بمدينة سلا، وهو الخلاف الذي تجري حاليا الأبحاث لتحديد أسبابه وخلفياته، قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض الضحية لاعتداء جسدي على مستوى العنق باستعمال مصباح كهربائي أسطواني، الأمر الذي تسبب في وفاته فور وصوله لقسم المستعجلات بالمستشفى المحلي، فيما مكنت عمليات أمنية مكثفة من توقيف المشتبه فيه ساعات قليلة بعد ارتكابه هذه الجريمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

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