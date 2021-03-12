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الجزائر.. تسجيل 20 إصابة جديدة بالسلالة المتحورة لكورونا

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أعلن معهد باستور- الجزائر، أمس الخميس، عن اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا المستجد، و13 أخرى حاملة للسلالة النيجيرية، بمناطق متفرقة بالجزائر.

وأوضح المعهد، على صفحته على موقع فيسبوك أنه و “في اطار البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتحورة الموجودة تم التأكد من 7 حالات جديدة للسلالة البريطانية، و13 حالة للسلالة الجديدة النيجيرية، بالجزائر”.

وأضاف، في هذا السياق، أن الأمر يتعلق بالنسبة للحالات الـ7 المصابة بالسلالة البريطانية، ب5 حالات سجلت بولاية الجزائر العاصمة، منها ثلاث حالات من نفس العائلة كانت على اتصال بإحدى الحالات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي، وحالتين تم اكتشافهما بولاية البليدة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات الـ13 الحاملة للسلالة النيجيرية، فيتعلق الأمر ب6 حالات بولاية تبسة، وثلاث حالات سجلت بولاية الجزائر، منها حالتان من نفس العائلة، وحالة واحدة بكل من ولاية سوق أهراس، وولاية ورقلة، وولاية عين صالح.

وكان معهد باستور- الجزائر قد أعلن، يوم الخميس الماضي، عن اكتشاف ست حالات جديدة مؤكدة حاملة للسلالة البريطانية لفيروس كورونا بالجزائر العاصمة.

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