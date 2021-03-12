عملية تلقيح الوطنية
الصورة تعبيرية

يهم المواطنين.. هكذا يتم الحصول على شهادة التلقيح ضد كورونا بالمغرب

منذ 8 ساعات
4

هبة بريس – الرباط

كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل وخطوات الحصول على شهادة التلقيح بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وذكرت الوزارة، في بوابتها الإلكترونية، أنه لتحميل شهادة التلقيح وجب اتباع الخطوات التالية والمتمثلة في “زيارة البوابة الإلكترونية liqahcorona.ma، ثم النقر على خانة “أقوم بتنزيل شهادة التلقيح الخاصة بي”، ثم ادخال رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك، أو رقم بطاقة الإقامة، وتاريخ الازدياد وكلمة التحقق” والنقر على “بحث”
وإدخال الرمز السري الخاص بك، والذي سيصل عبر رسالة نصية قصيرة على هاتف المستخدم”.

بعد ذلك، سيتم توجيه الملقح إلى رابطين “الرابط 1 : شهادة إصدار الهاتف الذكي والرابط 2 : للحصول على الشهادة قابلة للطبع”.

هذا ويشار إلى أن عدد المستفيدين من التلقيح بلغ أربعة ملايين و130 ألفا و606 أشخاص (الجرعة الأولى)، فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح 972 ألفا و79 شخصا.

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال 24 ساعة … تلقيح اكثر من 38 ألف شخص ضد كورونا

خلال 24 ساعة … تلقيح اكثر من 38 ألف…

منذ ثانيتين
Photo of خلال 24 ساعة … تسجيل431 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة … تسجيل431 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 6 دقائق
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 681 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 681 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 7 دقائق
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 04 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 04 حالة وفاة جديدة…

منذ 9 دقائق
Photo of سلطات الرباط تمنع وقفة تضامنية مع الحقوقي مُنجب

سلطات الرباط تمنع وقفة تضامنية مع الحقوقي مُنجب

منذ 13 دقيقة
Photo of ايت الطالب: الحملة الوطنية للتلقيح أضحت اليوم محل إشادة عالمية

ايت الطالب: الحملة الوطنية للتلقيح أضحت اليوم محل إشادة…

منذ ساعتين
Photo of الداخلة.. آيت الطالب يدشن المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة

الداخلة.. آيت الطالب يدشن المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات…

منذ ساعتين
Photo of عون سلطة بالبيضاء يغضب الساكنة ونساء يتهمنه بالتحرش و التحريض على الفساد

عون سلطة بالبيضاء يغضب الساكنة ونساء يتهمنه بالتحرش و…

منذ 3 ساعات
Photo of مواطنون يحتجون على تعامل “طاكسيات” عين السبع برفض نقل أكثر من راكب

مواطنون يحتجون على تعامل “طاكسيات” عين السبع برفض نقل…

منذ 3 ساعات
Photo of منظمة الصحة العالمية تعلن عن موقفها من لقاح “أسترازينكا

منظمة الصحة العالمية تعلن عن موقفها من لقاح “أسترازينكا

منذ 4 ساعات

‫4 تعليقات

  2. اعلى قلة البطاليين. كل مركز تلقيح يكون فيه واحد او وحده يعمر الاستماره ويعطيها للمغني.وباز

  3. فيييييييينهي 30 مليون ملقح.إيمتا غنوصلوها.

  4. عوض تخصيص شهادة التلقيح يجب التفكير في إصدار بطاقة التلقيح، وذلك بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، تسهل على المواطن السفر خارج المغرب…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق