لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

فرنسا: “أسترازينيكا” أظهر فعالية كبيرة وملتزمون بالتطعيم به

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس – وكالات

قال مدير حملة التطعيم في فرنسا، آلان فيشر، اليوم الجمعة، إن لقاح “أسترازينيكا” أظهر فعالية كبيرة، مؤكدا التزام بلاده بالتطعيم بهذا اللقاح الذي تم تعليقه في عدة دول أخرى.

وفي حديث إذاعي رحب فيشر بموافقة السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي على لقاح كورونا الذي طورته شركة Johnson & Johnson، قائلا إنه لن يكون متاحا في فرنسا قبل الشهر المقبل.

وكانت 3 دول أوروبية وهي الدنمارك والنرويج وآيسلندا، علقت التطعيم بلقاح “أسترازينيكا” بعد تقارير عن تسببه بجلطات دموية، كما ألغت الحكومة التايلاندية اليوم خططا لتلقي لقاح “أسترازينيكا” عقب هذه التقارير.

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