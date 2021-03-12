وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام ألبيرت رمدين

سورينام ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال

منذ ساعتين
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هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي لسورينام السيد ألبرت رمدين، أمس الخميس بالرباط، أن بلاده ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال رمدين، خلال لقائه مع وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة، إن سورينام ترغب في الاستفادة من التجربة التي راكمتها المملكة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعتزم تعزيز علاقاتها التجارية مع المغرب، لا سيما في القطاع الخاص.

كما أعرب الوزير السورينامي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة من 10 إلى 12 مارس الجاري، عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الماء واللوجستيك والبنيات التحتية، وكذا التعاون بين سلطات ميناء باراماريبو ونظيرتها بالداخلة.

من جانبه، أعرب اعمارة عن اهتمام المغرب بإبرام اتفاق تعاون في القطاعين المينائي والبحري ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن من إقامة وتطوير الشراكة بين سلطات الموانئ في البلدين.

وقال الوزير إنه على استعداد لبدء اجتماعات افتراضية مع المسؤولين السوريناميين اعتبارا من أبريل المقبل حول التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

كما بحث الوزيران خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور مسؤولين كبار من الجانبين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيك والماء، وعلى وجه الخصوص في القطاعين المينائي والبحري.

وتندرج زيارة الوزير السورينامي، حسب بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في إطار الإرادة المشتركة للمملكة المغربية وجمهورية سورينام لتعزيز علاقات التعاون الثنائي، والتي عرفت دفعة ملحوظة خاصة منذ سنة 2017، تاريخ التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون.

وأكد الوزيران، في ختام هذا اللقاء، على إرادتهما للعمل في اتجاه تعزيز روابط التعاون بين البلدين.

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