تركيا ومصر تستأنفان الاتصالات الدبلوماسية وتؤكدان استمرارها

هبة بريس – وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، عن استئناف الاتصالات بين أنقرة والقاهرة على المستوى الدبلوماسي، وأكد استمرارها في الأيام المقبلة.

وأضاف جاويش أوغلو: “مستعدون لاتخاذ خطوة حيال تحسين العلاقات مع السعودية في حال اتخذت خطوة إيجابية والأمر ينطبق على الإمارات”.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، في وقت سابق، إن هناك أواصر قوية لتركيا مع مصر وشعبها تعود لتاريخ قديم، ومن دون الشراكة التاريخية معها لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة.

وأضاف “سبق أن تم التعبير بوضوح عن القلق بشأن مستقبل الشعب المصري وإرساء الديمقراطية والموقف السياسي من هذه القضية”، حسب تعبيره.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قد أعلن الاثنين الماضي، عن انفتاح تركيا للحوار و”فتح فصل جديد” مع مصر ودول الخليج.

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