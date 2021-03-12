صورة تعبيرية

تركيا ومصر تستأنفان الاتصالات الدبلوماسية وتؤكدان استمرارها

منذ ساعتين
0

هبة بريس – وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، عن استئناف الاتصالات بين أنقرة والقاهرة على المستوى الدبلوماسي، وأكد استمرارها في الأيام المقبلة.

وأضاف جاويش أوغلو: “مستعدون لاتخاذ خطوة حيال تحسين العلاقات مع السعودية في حال اتخذت خطوة إيجابية والأمر ينطبق على الإمارات”.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، في وقت سابق، إن هناك أواصر قوية لتركيا مع مصر وشعبها تعود لتاريخ قديم، ومن دون الشراكة التاريخية معها لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة.

وأضاف “سبق أن تم التعبير بوضوح عن القلق بشأن مستقبل الشعب المصري وإرساء الديمقراطية والموقف السياسي من هذه القضية”، حسب تعبيره.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قد أعلن الاثنين الماضي، عن انفتاح تركيا للحوار و”فتح فصل جديد” مع مصر ودول الخليج.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. تسجيل 20 إصابة جديدة بالسلالة المتحورة لكورونا

الجزائر.. تسجيل 20 إصابة جديدة بالسلالة المتحورة لكورونا

منذ 30 دقيقة
Photo of فرنسا: “أسترازينيكا” أظهر فعالية كبيرة وملتزمون بالتطعيم به

فرنسا: “أسترازينيكا” أظهر فعالية كبيرة وملتزمون بالتطعيم به

منذ ساعة واحدة
Photo of بعد تعليق 3 دول استخدام لقاح أسترازينيكا ..الشركة المصنعة تدافع

بعد تعليق 3 دول استخدام لقاح أسترازينيكا ..الشركة المصنعة…

منذ 12 ساعة
Photo of 3 دول أوروبية تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

3 دول أوروبية تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

منذ 12 ساعة
Photo of “فيسبوك” تطلق نسخة مخففة من “إنستغرام”

“فيسبوك” تطلق نسخة مخففة من “إنستغرام”

منذ 15 ساعة
Photo of استقالة وزير الصحة السلوفاكي إثر خلافات على لقاح “سبوتنيك V” الروسي

استقالة وزير الصحة السلوفاكي إثر خلافات على لقاح “سبوتنيك…

منذ 16 ساعة
Photo of وزير الخارجية الفرنسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

وزير الخارجية الفرنسي يعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

منذ 16 ساعة
Photo of السويد.. إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا

السويد.. إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا

منذ 17 ساعة
Photo of النيابة العامة توجه تهم “الفساد” و”غسيل أموال” للرئيس الموريتاني السابق

النيابة العامة توجه تهم “الفساد” و”غسيل أموال” للرئيس الموريتاني…

منذ 17 ساعة
Photo of الأمير ويليام ردا على مقابلة ميغان وهاري: “لسنا عنصريين”

الأمير ويليام ردا على مقابلة ميغان وهاري: “لسنا عنصريين”

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق