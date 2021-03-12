مراكش.. اعتقال زوجين متورطين في تزوير العملة الوطنية وتداولها

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال أمس الخميس 11 مارس الجاري، من توقيف شخص وزوجته، يبلغان من العمر 48 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وجرى توقيف المشتبه فيه الأول على خلفية الاشتباه في قيامه بتصريف 09 أوراق مالية مزيفة من فئة 200 درهم خلال معاملة مالية عبر وكالة لتحويل الأموال بحي العزوزية بمدينة مراكش، قبل أن يتم توقيف زوجته بعد أن تبين قيامها بتصريف ورقة مالية مزيفة من نفس الفئة داخل صيدلية بنفس المنطقة.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما عن حجز أوراق مالية بقيمة إجمالية تناهز 2500 درهم، يشتبه في كونها من متحصلات تصريف أوراق مالية مزيفة، فضلا عن ضبط آلتين للطباعة ومعدات لتقطيع الأوراق وتجهيزات معلوماتية، علاوة على مجموعة من الأدوات التي تدخل في تزوير أوراق البنك من قبيل الحبر الملون واللاصقات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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