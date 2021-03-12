البنك الدولي يشيد “بالتدبير المثالي” لحملة التلقيح ضد كورونا بالمغرب

هبة بريس

أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج ، “بالتدبير المثالي” لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا بالمغرب.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن بلحاج أبدى اهتمام البنك الدولي لتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وذلك خلال اجتماعه له مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون.

وأعرب بلحاج، بحسب المصدر ذاته، عن استعداد هذه المؤسسة لتقديم الدعم التقني والمالي لمختلف الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية والتي فتحتها الحكومة المغربية .

من جهته، ذكر محمد بنشعبون بالأوراش المهمة التي تعتمدها الحكومة المغربية تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تتمثل في خطة إنعاش الاقتصاد المرتكزة على صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح القطاع العمومي، وتعميم التغطية الاجتماعية.

كما انتهز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فرصة هذا الاجتماع لدعوة البنك الدولي، من خلال خبرته، إلى دعم جهود الحكومة المغربية في هذه المجالات ذات الأولوية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة بالنسبة للمسؤولين للتأكيد على التزامهما وإرادتهما المشتركة لإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، المقرر عقدها في مراكش في أكتوبر 2022.

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