البنك الدولي يشيد "بالتدبير المثالي" لحملة التلقيح ضد كورونا بالمغرب
الصورة تعبيرية

البنك الدولي يشيد “بالتدبير المثالي” لحملة التلقيح ضد كورونا بالمغرب

منذ ساعتين
0

هبة بريس

أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج ، “بالتدبير المثالي” لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا بالمغرب.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن بلحاج أبدى اهتمام البنك الدولي لتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وذلك خلال اجتماعه له مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون.

وأعرب بلحاج، بحسب المصدر ذاته، عن استعداد هذه المؤسسة لتقديم الدعم التقني والمالي لمختلف الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية والتي فتحتها الحكومة المغربية .

من جهته، ذكر محمد بنشعبون بالأوراش المهمة التي تعتمدها الحكومة المغربية تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تتمثل في خطة إنعاش الاقتصاد المرتكزة على صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح القطاع العمومي، وتعميم التغطية الاجتماعية.

كما انتهز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فرصة هذا الاجتماع لدعوة البنك الدولي، من خلال خبرته، إلى دعم جهود الحكومة المغربية في هذه المجالات ذات الأولوية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة بالنسبة للمسؤولين للتأكيد على التزامهما وإرادتهما المشتركة لإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، المقرر عقدها في مراكش في أكتوبر 2022.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أشيبان: “البيجيدي يجيدون لعب دور الضحية و ما يحدث شأن داخلي لا يخصنا”

أشيبان: “البيجيدي يجيدون لعب دور الضحية و ما يحدث…

منذ 8 دقائق
Photo of فقط في المغرب.. جاب 0,3 بالنتيجة و كيتحكم في 400 مليار كل عام

فقط في المغرب.. جاب 0,3 بالنتيجة و كيتحكم في…

منذ ساعة واحدة
Photo of انتصارا لبنكيران …حمورو يتمرد على توجيه العثماني

انتصارا لبنكيران …حمورو يتمرد على توجيه العثماني

منذ 12 ساعة
Photo of “الاشتراكي الموحد” يدعو وزارة الداخلية إلى منع الولائم الانتخابية

“الاشتراكي الموحد” يدعو وزارة الداخلية إلى منع الولائم الانتخابية

منذ 15 ساعة
Photo of الحكومة توافق على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين المغرب والتشاد

الحكومة توافق على اتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة…

منذ 18 ساعة
Photo of العيون: وفد دبلوماسي فرنسي في ضيافة شيوخ القبائل الصحراوية المغربية

العيون: وفد دبلوماسي فرنسي في ضيافة شيوخ القبائل الصحراوية…

منذ 18 ساعة
Photo of بسبب “الكيف”.. بنكيران يجمد عضويته بالحزب ويقطع علاقته مع العثماني ووزارئه البيجيديين

بسبب “الكيف”.. بنكيران يجمد عضويته بالحزب ويقطع علاقته مع…

منذ 18 ساعة
Photo of سورينام تجدد دعمها “الراسخ” لمغربية الصحراء

سورينام تجدد دعمها “الراسخ” لمغربية الصحراء

منذ 19 ساعة
Photo of التجمع الدستوري يتقدم بمشروع قانون لتقنين الوشايات الكاذبة

التجمع الدستوري يتقدم بمشروع قانون لتقنين الوشايات الكاذبة

منذ 19 ساعة
Photo of الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان.. منظمات تندد بتجنيد “البوليساريو” للأطفال

الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان.. منظمات تندد بتجنيد “البوليساريو”…

منذ 20 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق