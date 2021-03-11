لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

بعد تعليق 3 دول استخدام لقاح أسترازينيكا ..الشركة المصنعة تدافع

منذ يومين
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هبة بريس ـ وكالات

علقت 3 دول أوروبية، الخميس، استخدام لقاح “أوكسفورد ـ أسترازينيكا” البريطاني المضاد لفيروس كورونا، إثر مخاوف طبية.

بدورها دافعت شركة أسترازينيكا البريطانية عن اللقاح، لكنها شددت في المقابل على أن سلامة المرضى “أولوية قصوى”.

وقالت، في بيان، نقلته “أسوشيتيد برس” إنه “تمت دراسة سلامة اللقاح على نطاق واسع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وتؤكد البيانات التي تمت مراجعتها من قبل النظراء أن اللقاح بشكل عام جيد التحمل “.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 118 مليونا و789 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و634 ألفا، وتعافى ما يزيد على 94 مليونا و350 ألفا، وفق موقع “وورلد ميتر”.

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تعليق واحد

  1. هذه التصريحات لا تفيد في شيء. بحيث انها لا تكذب ولا تصحح ولا تحلل. والسلام

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